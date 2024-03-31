Иван Федотов попал в заявку на матч с «Чикаго»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
1 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Тинорди, Атанасиу) – 02:01 0:2 Курашев (Бедард, Власик) – 17:00 1:2 Фёрстер (Хэтэуэй) – 20:17 1:3 Фолиньо (Курашев, Джонсон) – 37:28 (pp)
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В эту встречу российский голкипер Иван Федотов попал в заявку на матч в качестве бэкапа.
28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. После этого россиянин перешёл в «Филадельфию».
Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.
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