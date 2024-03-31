Иван Федотов попал в заявку на матч с «Чикаго»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В эту встречу российский голкипер Иван Федотов попал в заявку на матч в качестве бэкапа.

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. После этого россиянин перешёл в «Филадельфию».

Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.