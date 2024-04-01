«Рано начали превозносить». В «Северстали» рассказали, почему Козырев не даёт интервью

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, почему главный тренер череповецкого клуба Андрей Козырев не даёт интервью.

«Я вижу, что он как человек очень ответственный, очень сильно погружён в хоккей, в своё тренерское дело. Он много смотрит НХЛ, разборов, матчей. Много смотрит наш, российский хоккей. Много читает — не только о спорте, но и художественную литературу. Как человек он всесторонне развит.

А то, что Андрей Леонидович не даёт интервью, — это его позиция. Его раньше времени начали уже превозносить. Что он идёт за Кубком Гагарина. Для него это первый сезон, и он понимает, что может сделать какую-либо ошибку, не попасть в плей-офф. Соответственно, если он начнёт что-то говорить на медийном поле, какие-то прогнозы давать, то это может сказаться на его имидже. Поэтому его позиция такая: «Ребята, давайте я сначала чего-то добьюсь, какой-то результат покажу, а потом вы меня уже будете расспрашивать и задавать разные вопросы». У него какая-то скрытность есть немного, но это его, скажем так, защитная реакция. Он только зашёл на пост главного тренера в КХЛ, сыграл 68 матчей в регулярке и пять в плей-офф, послужной список — всего 73 игры. Поэтому он так говорит: «Я ещё ничего не добился, поэтому так себя веду с журналистами». Мы все прекрасно понимаем. И он в этот момент так адаптировался к этой ситуации. Его некая защитная реакция. Ничего сложного и серьёзного в этом нет. Всё приходит со временем. Следующий год будет уже не дебютный — он будет в полном расцвете сил, в полной амуниции. Соответственно, может быть, что-то изменится в плане общения с журналистами», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.