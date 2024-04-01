«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»

«Северсталь» стала одним из главных открытий сезона КХЛ-2023/2024. Череповецкая команда рассталась с Андреем Разиным, с которым провела пять лет и под руководством которого стала завсегдатаем плей-офф. Казалось, будущее клуба будет в густом тумане после ухода опытного тренера…

Однако пришедший из «Торпедо» Андрей Козырев, занимавший пост ассистента Игоря Ларионова, смог быстро влиться в работу и создать настоящую команду. «Северсталь» стала приятным откровением — и в целом клубом с одной из самых интересных систем игры. Даже нейтральным зрителям было увлекательно наблюдать за матчами череповчан.

ХК «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А главное: «Северсталь» стала самой молодой командой сезона! И вышла в плей-офф с пятого места на Западе, опередив ЦСКА и «Торпедо»

Мы пообщались с одним из важнейших создателей этого коллектива — с директором череповецкой команды Николаем Викторовичем Канаковым. В первой части интервью опытный функционер рассказал:

— как оценивает первый сезон с новым тренером;

— почему «Северсталь» продлила контракт с Андреем Козыревым только на год;

— с чем связан вылет команды в первом раунде;

— были ли на самом деле переговоры с Алексеем Кручининым из «Торпедо» по ходу плей-офф;

— какие трансферные планы у череповчан на межсезонье, с кем собираются продлевать контракты;

— почему резко регрессировал один из главных талантов КХЛ;

— как проявили себя легионеры «Северстали» в сезоне-2023/2024;

— какая тяжелейшая ситуация с вратарями постигла череповчане в ходе чемпионата.

«Для «Северстали» наступает новая эра — эра другого хоккея»

— Главный вопрос: как оцените этот сезон? Считаете ли задачу выполненной?

— Начнём с того, что в начале текущего сезона у нас произошла смена тренерского состава на 100%. И, соответственно, ещё больше команда омолодилась в качественном составе. Поэтому, когда у нас была первая пресс-конференция перед началом сезона, я обронил фразу, что для хоккейного клуба «Северсталь» наступает новая эра — эра другого хоккея. Молодёжного, скоростного хоккея, с большим количеством голов, передач. В принципе, всё, что было сказано, подтвердилось, и я считаю, что этот сезон для нас был более чем удачный.

Несмотря на то что поменялся тренерский штаб, мы уверенно зашли в плей-офф, регулярку закончили на пятом месте. Побили много клубных рекордов. У нас появились явные лидеры, мы забросили больше 200 шайб — попали, скажем так, в «золотой» список команд, которые забили больше 200 голов за сезон. В принципе, сезоном все довольны, зрители тоже довольны. У нас уже после Нового года матчи шли при аншлагах. Заполняемость была практически 100%. Поэтому ощущения и послевкусие после сезона только положительные.

— В этом сезоне «Северсталь» была самой молодой командой КХЛ. Это осознанный вектор развития клуба или всё-таки вынужденная ситуация?

— На протяжении уже трёх-четырёх сезонов мы были в лидерах по «молодёжности», назовём это так. То есть мы всегда занимали первое, второе или третье место. Команда у нас молодая, этот вектор задан давно. Мы делаем ставку на молодых, на своих. У нас две молодёжные команды, школа прекрасно работает. Так что ставка эта сделана давно. Приглашение Андрея Леонидовича Козырева как раз было специально для этого — он любит работать с молодыми. Мы продолжили идти по этому вектору. А в нынешнем сезоне ещё больше омолодились. Так что этот вектор задан давно, мы идём по нему и придерживаемся его.

«По-любому спрос на Козырева есть и был»

— Хотел бы перейти к одной из главных тем этих дней. «Северсталь» продлила контракт с Андреем Леонидовичем. Как долго договаривались о новом соглашении?

— У нас изначально было соглашение по схеме «1+1». Тут чисто формально объявили, что подписали ещё на один сезон. Переговоров особо не было, мы все взрослые люди, отвечаем за свои слова. Сезон для нас закончен, подвели итоги и объявили, что продолжаем отношения с Андреем Леонидовичем.

Андрей Козырев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Были ли по Козыреву предложения от других клубов?

— Скажем так, конкретно на клуб не выходили. Если выходили конкретно на него, возможно, это и было. Особенно в силу того, что происходит с тренерами других команд. С Казанью, например. Я думаю, что по-любому спрос на Андрея Леонидовича есть и был. Но это его осознанный выбор, и он остаётся в Череповце ещё на сезон.

— Хотелось бы вам заключить более продолжительное соглашение с Козыревым?

— Безусловно. Почему бы и нет? Для нас это новая эра, новый этап в жизни череповецкого хоккея, новая кровь, новая вершина! Поэтому, имея синицу в руках, зачем искать журавля в небе? Мы работаем, у нас до 2025 года всё закреплено, нам ничего не мешает точно так же, например, весной следующего года или даже, может быть, раньше — в декабре этого года — продлить соглашение и объявить об этом.

— Андрей Леонидович провёл первый сезон в качестве главного тренера команды КХЛ…

— Я уже заикнулся о том, что мы поменяли тренерский штаб. А конкретно для Андрея Леонидовича это тоже большая ответственность. Как с его стороны, так и с нашей. Мы не могли знать, какой будет результат, поэтому шли на риск. Риск оправдался.

— Как оцените его дебют на посту главного тренера клуба КХЛ?

— В целом сезон показал, что тренерскому штабу во главе с Андреем Леонидовичем быть. Понятно, что первый сезон притирочный, все друг к другу привыкали. Выявляли какие-то особенности. Коллектив, команда — это не один или два человека, а буквально 30 хоккеистов. Все должны друг к другу привыкнуть, все должны друг друга понимать, идти к единой цели и выполнять задачи тренера. Поэтому, в принципе, обычные рабочие моменты. Есть нюансы, но они решаемы. Есть компромиссы. Проблем, жалоб в отношении главного тренера никаких нет.

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— Планируются ли изменения в тренерском штабе?

— Нас всё устраивает, ничего менять особо не планируем. Нет, разговоров таких не шло.

— Андрей Леонидович не даёт интервью, на пресс-конференциях обычно отвечает ёмко, кратко и по делу. При этом его считают одним из самых харизматичных тренеров КХЛ. Каким вы видите его как человека?

— Я вижу, что он как человек очень ответственный, очень сильно погружён в хоккей, в своё тренерское дело. Он много смотрит НХЛ, разборов, матчей. Много смотрит наш, российский хоккей. Много читает — не только о спорте, но и художественную литературу. Как человек он всесторонне развит.

А то, что Андрей Леонидович не даёт интервью — это его позиция. Его раньше времени начали уже превозносить. Что он идёт за Кубком Гагарина. Для него это первый сезон, и он понимает, что может сделать какую-либо ошибку, не попасть в плей-офф. Соответственно, если он начнёт что-то говорить в медийном поле, какие-то прогнозы давать, то это может сказаться на его имидже. Поэтому его позиция такая: «Ребята, давайте я сначала чего-то добьюсь, какой-то результат покажу, а потом вы уже будете расспрашивать меня и задавать разные вопросы». У него какая-то скрытность есть немного, но это его, скажем так, защитная реакция. Он только зашёл на пост главного тренера в КХЛ, сыграл 68 матчей в регулярке и пять в плей-офф, послужной список — всего 73 игры. Поэтому он так говорит: «Я ещё ничего не добился, из-за этого так себя веду с журналистами». Мы всё прекрасно понимаем. И он в этот момент так адаптировался к такой ситуации. Его некая защитная реакция. Ничего сложного и серьёзного в этом нет. Всё приходит со временем. Следующий год будет уже не дебютный — он будет в полном расцвете сил, в полной амуниции. Соответственно, может быть, что-то изменится в плане общения с журналистами.

«Каких-то казней публичных нет»

— «Северсталь» показывала очень яркий, приятный глазу хоккей. Что думаете об игре команды?

— В первую очередь это нравится всем — зрителям, специалистам, журналистам, комментаторам. Всё это было замечено и отмечено всеми. Тренерский штаб во главе с Андреем Леонидовичем даёт возможность игрокам, чтобы они креативили, экспериментировали. Если они ошибаются, наказаний или каких-то казней публичных нет. Пока идёт притирка к стилю игры, который пропагандирует тренерский штаб, чтобы хоккеисты понимали его.

Понятно, что всегда найдутся как позитивные эмоции, так и отрицательные. Позитивных больше, отрицательных меньше. Поэтому лично я — только за такой хоккей, за такую игру, за то, что ребята приняли этот стиль игры и играют, пытаются, учатся. Зритель тоже доволен.

ХК «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можно ли говорить, что у «Северстали» сформировался свой самобытный стиль, или пока ещё рановато?

— Весь сезон мы пропагандировали этот стиль. И я с уверенностью говорю сейчас, что наш тренерский штаб остаётся. 90% хоккеистов остаются. Поэтому мы будем продолжать играть в свою игру, как любит говорить Андрей Леонидович, в своём стиле. И ничего кардинально менять не будем. Только оттачивать свою игру.

— Вопрос про плей-офф. Чего не хватило в серии со «Спартаком»?

— Я думаю, что в первую очередь опыта. И тренерский штаб на таком уровне [в плей-офф] не был, и ребята не играли. То есть был некий мандраж. А так, это игра. Может быть, «Спартак» был более мотивирован. У него же тоже в послужном списке дальше второго раунда не было ничего. Там команда и повзрослее, и поопытнее. Много факторов, которые повлияли. Конкретно кого-то винить я даже не собираюсь. То, что мы стартанули, можно сказать, с нуля в начале сезона и вышли в плей-офф с пятого места — это уже высокий показатель.

— Многие считали, что серия вполне может дойти и до семи матчей…

— Мы начинали в Москве, один матч выиграли, второй проиграли. Были заряжены. Однако случилось то, что случилось. Понятно, что прогнозы давать может кто угодно, но сама статистика и факты говорят о другом. Тем более сейчас такой чемпионат, такой хоккей, такой календарь — тут трудно говорить, что кто-то явный фаворит или явный аутсайдер.

Возьмите «Динамо». Оно стал обладателем Кубка Континента — и быстро закончило. Кто бы мог подумать? У «Спартака» с «Металлургом», который лидер Востока, счёт был 2-2 в серии — и всё только начиналось. С другой стороны, тот же «Трактор», который зашёл с шестого места, перевернул игру. Очень сложно давать прогнозы.

Лига стремится к тому, чтобы игра была более зрелищной, более непредсказуемой. Календарь в 68 матчей, перекрёстный плей-офф. Это всё сказывается. Соответственно, не все были готовы. Нужна адаптация, другой ритм, другие тренировки. А с нашей точки зрения, молодой организм быстрее восстанавливается. Соответственно, чем организм старше, тем дольше идёт восстановление. Это всё сказывается, в том числе и на игровом процессе.

Мы не меняем ни вектор, ни концепцию. Мы, наоборот, эту концепцию дополняем, усиливаем новыми веяниями и оттачиваем игру. Не собираемся кардинально что-то менять.

— Помог ли перекрёстный плей-офф случиться сенсациям?

— Конечно. Вот сейчас, например, Западная конференция вообще на волоске висит. Только «Локомотив» оставался. С Востока — «Трактор», «Автомобилист» и «Металлург». Пока Восток перевешивает.

— Да. Когда не было такого формата плей-офф, казалось, что конференции примерно равны. А может быть, Западная даже посильнее.

— В том-то и дело, что смотрим по составу, а выходят по игре.

Не удивлюсь, если в этом году «Трактор» возьмёт Кубок Гагарина. Игра покажет.

«Лишка по-русски говорит лучше, чем некоторые российские игроки»

— Много молодых ребят выстрелили в этом сезоне. Данил Аймурзин, например, и вовсе стал вторым бомбардиром клуба, его пригласили на Матч звёзд КХЛ. Кто, на ваш взгляд, стал открытием сезона в команде?

— В первую очередь стал открытием сезона Пилипенко. Но он уже не молодой. Забросил 30 с лишним шайб — рекорд клуба, его личный рекорд. Это открытие, да.

А из молодых — у нас много таких. Ильин сколько очков заработал! Аймурзин — он играет в связке с Пилипенко, соответственно, очки тоже зарабатывает. У нас молодых много. Грудинин, Муханов, Иванцов…

Открытие сезона, например, вратарь Александр Самойлов. Когда у нас не было ни одного голкипера, его вызвали из Высшей лиги — ему уже 26-27 лет, нет ни одной игры в КХЛ. Он заходит и выдаёт семь побед в 10 матчах, ещё и четыре «сухаря» при этом. Это вообще был космос!

Александр Самойлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В принципе, команда комплектовалась из тех, с кем Андрей Леонидович работал когда-либо в молодёжных командах СКА или в составе сборных команд U18, U16. Вокруг этого всё и строилось. Собирали этих ребят, вытаскивали. Шли на непопулярные меры. Вспомните, например, обмен того же Александра Самонова на Аймурзина в Уфу.

Факт в том, что в конце прошлого сезона пришлось расставаться с лидерами, с теми ребятами, на которых строилась тогдашняя игра. Поэтому был риск, и мы понимали, что молодая команда делается с нуля и она не может показывать результат прям с первого месяца. Нужны год, два, три, чтобы команда обросла мышцами и показала результат. В принципе, мы хорошо идём в этом направлении.

— Много молодёжи в команде, а она всегда весёлая. Кто самый весёлый игрок в команде?

— Наверное, Аймурзин. Самый хмурной — Пилипенко (улыбается). Он никогда практически не улыбается, даже когда забивает. А так, все индивидуальные личности.

Есть у нас, например, Адам Лишка, ставший по ходу сезона капитаном. Он по-русски говорит лучше, чем некоторые российские игроки. Он всегда общительный, эмоциональный. С ребятами разговаривает, охотно идёт на интервью. У нас есть разные мероприятия, в институт ходили. Так как он носитель языка, общался с ребятами на английском.

У каждого своя натура, своя личность. У нас весёлый Скоренов. Тоже любит что-то поснимать. Когда молодой, всем хочется похулиганить, повеселиться. Мы не запрещаем этого. Пусть занимаются.

— Слежу за телеграм-каналом Аймурзина. Данил иногда очень весёлые кружочки записывает.

— Да. Сейчас это и лига пропагандирует — более близкое общение игроков со зрителем, привлечение молодого зрителя. А мы, в принципе, и не против! Общайтесь, ведите свои социальные сети. Мы даже помогаем, способствуем. Нужен какой-то видосик? Ради бога!

Данил Аймурзин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У нас есть Иванцов, он какие-то квесты придумывал. Наклейки по «Ледовому» расклеивал, потом у себя говорил зрителям: «Соберёте все эти наклейки — получите от меня свитер с моей подписью». Такие активности повышают зрительский интерес, привлекают более молодых фанатов.

«Самонова мы тоже ведь не просто так отдали»

— Насчёт вратарской линии. Дмитрий Шугаев не играл с начала января, Константин Шостак — с конца декабря. При этом сейчас в списке травмированных находится только Дмитрий. Что происходило с вратарями в этом сезоне?

— В начале сезона мы вели переговоры с ЦСКА по поводу Самойлова. Права были у москвичей, но он играл в Беларуси. Мы его брали просто как актив. Вратари, особенно русские, сейчас в цене — можно будет обменять на что-нибудь. Или нам поможет. В итоге приняли решение, что он уедет в Высшую лигу, в «Буран». А основными вратарями остаются Шостак и Шугаев.

Играли до того момента, пока не начался Кубок Первого канала в декабре и Шостак не был вызван в сборную Беларуси. Там он получил травму. По возвращении из сборной он уже не играл. В тот момент мы вызвали Самойлова, и он был вторым, а Шугаев — основным.

В одном из матчей в начале января произошло неприятное стечение обстоятельств: Шугаев получает серьёзную травму и выбывает до конца сезона. Соответственно, остаётся один Самойлов, который и затащил нас в плей-офф. Шостак к тому времени уже восстановился, тренировался и на плей-офф ездил с командой, был готов играть. Был вторым, запасным.

Шостак уже вышел, Самойлов и так есть, Шугаев сейчас на восстановлении, к сезону будет готов. А летом там уже тренеры будут решать, кто первый, кто второй, кто третий. Посмотрят по состоянию — спортивному, физическому, эмоциональному. Но это уже будет в августе.

Дмитрий Шугаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Всё-таки с вратарями непростая ситуация сложилась по ходу сезона. Не было ли мыслей, мол, жалко, что отдали Александра Самонова в «Салават», пригодился бы сейчас?

— А какая разница? Были бы Шугаев и Самонов и кто-то из них получил бы травму — или не дай бог оба — и всё точно так же повторилось бы. От травм никто не застрахован, тем более вратари. Хоть они все в амуниции, более защищённые. Но факт есть факт.

Понятно, что мы не будем четырёх топовых вратарей держать. Это скажется и на результате, и на самих голкиперах. Если вратарь не играет, то мотивация падает. Это обычная практика всех команд. Никто не держит трëх-четырëх топовых или первых вратарей. В любом случае есть некая ротация.

У нас были сезоны — ковидные — когда все заболели и играли вратари из «Алмаза». То есть у нас в КХЛ играли голкиперы молодёжной команды. Королёв, например. Его первый же матч был выигран. Но понятно, что это касается единиц. Когда сидели на карантине из-за ковида, он заменял. Тут чисто эффективность и логичность.

Самонова мы тоже ведь не просто так отдали. Мы и денежную компенсацию получили, и игрока. Трансферы прошлого сезона не были из разряда «продали — и продали». Сейчас за деньги-то никого особо не купишь, рынок скудный. Поэтому мы старались все наши обмены совершать именно человека на человека, игрока на игрока. Понятно, что хоккеисты по-разному стоят, и поэтому есть компенсации, доплаты.

У нас по ходу сезона в «Магнитку» ушёл весь тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. И игроки. В первую очередь ушёл Робин Пресс. Но он ушёл из-за того, что уже взрослый, свободный агент и вправе выбирать. Ушёл — и ушёл. И дальше пошла вереница — Вовченко, Петунин, Хабаров, в конце концов и Гераськин там появился. Такова жизнь хоккейная.

«Мы всех иностранцев всегда на один год подписываем»

— На днях вы объявили о продлении контракта с лидером, капитаном команды Адамом Лишкой. Как оцените его выступление в сезоне?

— Он растёт в плане результативности, каждый год прибавляет по очкам, по голам. Плюс на него была возложена функция капитана, и Адам с ней с лихвой справился. Все только за! Поэтому тут только одни плюсы, я не вижу каких-то причин, которые повлияли бы на разрыв отношений.

Да, Лишка — легионер. Но он у нас с 19 лет, уже пять сезонов. Скоро побьёт рекорд по количеству сезонов в «Северстали» для иностранца. До этого у нас Йозеф Страка был в начале 2010-х, провёл пять сезонов. Плюс Лишка — полиглот. И по-английски, и по-русски хорошо говорит. И по-словацки хорошо с Кристианом Ярошем разговаривает. К нему вообще вопросов нет. Как только мы ему предложили новый контракт, он без раздумий согласился. Поэтому только положительные эмоции по отношению к нему.

Адам Лишка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему продлили Лишку всего лишь на один год?

— Я не знаю, как в других клубах, но у нас просто так исторически сложилось, что всех иностранцев всегда на один год подписываем. Ничто не мешает продлить по ходу сезона. Хорошо играет — продлеваем. Если какие-то проблемы — семейные, уехать надо — мы же прекрасно понимаем, что нельзя хоккеиста или любого спортсмена заставить играть из-под палки. У игрока может душа не лежать к Череповцу — городу региональному. Есть же такая позиция, что если город региональный, то для отдыха ничего нет, постоянно зима и пасмурно. Такие критерии есть у игроков при выборе команды.

Но Лишку здесь всё устраивает. К нему уже все привыкли, его все любят. Поэтому остался. И, я думаю, останется ещё.

— Лишка уже ассоциируется с «Северсталью», символ клуба.

— Он дольше всех здесь из текущего состава. Шестой сезон у нас будет, ещё никто так не задерживался. Был Вовченко, много сезонов провёл здесь, но его уже нет в команде. Лишка — старожил.

— А как оцените выступления двух других легионеров — Кристиана Яроша и Марка Барберио?

— По Барберио тоже вопросов нет. Он зашёл, свою функцию в защите выполняет. Соответственно, вопросов к нему от тренерского штаба нет. С ним ведутся сейчас переговоры. Скоро будет информация, продлим его или нет. Но думаю, что вероятнее продлим с ним отношения.

А у Яроша действующий контракт. Вообще вопросов нет.

Марк Барберио и Кристиан Ярош Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— То есть пока что вы не будете искать, поглядывать в сторону других легионеров?

— Всегда нужно держать кого-то на карандаше, это не запрещено же. Вопрос-то в этом. Мало ли — не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу — легионер получит травму, которая его до конца сезона выведет из игры. Никто не мешает взять ещё одного легионера. Если игрок получает травму до конца сезона и больше не выходит, то есть возможность заявить ещё одного легионера.

Всегда надо держать листочек с пятью фамилиями. Как говорится в анекдотах и историях. Если кто-то получает травму или исчезает, то достаётся листочек и смотрится позиция номер один.

«Не буду говорить, что Гуслистова тренеры прям «душат», не дают ему играть»

— Не только у Марка Барберио подходит к концу контракт, но и у ещё целого ряда игроков, в том числе у Никиты Гуслистова, Александра Жабреева, Никиты Седова. Планируете ли продлевать соглашения с ними?

— Ещё у нас есть Тихонов, но он уже взрослый, ему 28 лет. Он вправе решать, куда ему идти — у нас остаться или уехать куда-то. Не вопрос.

Гуслистов — парень молодой, наш воспитанник, мы за него будем бороться. А с оставшимися — Жабреевым и Седовым — у нас сейчас до 30 апреля будут вестись переговоры. Вполне легально — целый месяц впереди. Даже если о чём-то не договоримся, дальше ещё май, там можно квалификационные предложения делать.

Из всей команды эти три человека погоды не делают. Но понятно, что мы будем бороться за каждого из них. Однако это не та история, когда трое подписаны, а 20 — нет. Ровно наоборот: у нас 20 подписаны и только трое «на ленточке висят».

Никита Гуслистов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Отдельно хотелось бы спросить про Никиту Гуслистова. Ещё пару сезонов назад его считали едва ли не главным талантом КХЛ, а в этом году он дошёл до ссылки в ВХЛ. С чем связан регресс в игре Никиты?

— Пришли молодые хоккеисты, молодая кровь на эту позицию — а он центральный нападающий. И по своим игровым качествам они обошли его. Если посмотреть по статистике, Гуслистов в этом году сыграл немало матчей в КХЛ — 30. Это половина сезона! И всего лишь одно очко — и то передача. И это центральный! Собственно, вывод очевиден.

— Но вы всё равно надеетесь на Никиту как на достойную помощь команде?

— А почему нет? Ему 21 год, это только заря становления! Ну да, может быть, сезон неудачный. Может быть, в следующем году перезагрузится. В прошлом сезоне он сыграл при Разине 59 матчей и набрал 16 очков. Для молодого, 20-летнего парня это вообще хороший результат. А в этом году, видите, 30 матчей и одно очко…

Это может быть связано с психологией. Он перешёл на новый уровень, получил другую зарплату, другой контракт. Это всё связано. Возможно, у него появилась девушка или жена. Это всё говорит о результате, о психологии. Я не буду говорить, что его тренеры прям «душат», не дают ему играть. Но посмотрите на статистику! Даже четыре матча в плей-офф сыграл. И у него всего лишь одна передача за весь сезон. И он центрфорвард. Я понимаю, если б он был защитником, но он центральный нападающий.

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Соответственно, другие пацаны, которые на его позиции, показали себя лучше. Например, Иван Подшивалов. Из Высшей лиги к нам пришёл, 22 года, примерно одного возраста. А у него 59 матчей и 12 очков — шесть голов, шесть передач. Вот и всё. Такой же парень, такого же года рождения. Причём у Гуслистова до этого было сыграно в КХЛ больше 100 матчей. А Подшивалов, по сути, пришёл из Высшей лиги, у него в КХЛ сыграно 70 встреч с учётом этого сезона. Человек зашёл, адаптировался и показал результат. Тем самым по спортивному принципу «съел» Гуслистова.

«Кручинин — взрослый игрок. Он вправе выбирать любую команду»

— Через месяц откроется рынок. Планируете ли усиливать какие-нибудь позиции?

— Всегда! Всегда нацелены на усиление, на конкурентную спортивную борьбу. Не стоит расслабляться даже текущему составу. Если кто-то привлечёт внимание или захочет выступать в Череповце за «Северсталь» — мы всегда держим на карандаше.

В первую очередь планируем найти защитника на большинство. Пресс был таким. Забивал, однако в защите мало работал. Сейчас у нас защита вроде более-менее, Барберио с другими парнями есть. Но нет защитника на большинство. Из ключевых позиций — такая вот.

— Могли бы назвать игроков, которые вам сейчас интересны?

— Этим занимается селекционный отдел. Я не буду говорить что-то по именам, могу только по позициям. Позиция — защитник на большинство. Дальше уже работа тренеров и селекционеров.

ХК «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Просто я вот назову пять фамилий в области наших интересов. Но это ведь только в области интересов, а не договорённостей. Мы в медийное поле вбросим — и там начнутся необратимые реакции. Ну зачем нам это надо?

— А планируете ли подписать опытных игроков? Кого-нибудь постарше к вашему молодому составу.

— У нас уже Пилипенко старший, Барберио 34 года. Вопрос в том, готов ли этот старший в физическом плане выдержать эти скорости. Я уже не раз говорил, что молодой организм быстрее восстанавливается, быстрее реагирует. Если человек взрослый — условно назовём тех, кто станет свободными агентами — наших воспитанников Шипачёва и Кагарлицкого — смогут ли они войти в наши скорости? Если они физически не смогут, то зачем нам тогда такой взрослый игрок?

— В начале марта появилась информация, что «Торпедо» вывело Алексея Кручинина из состава из-за переговоров нападающего с «Северсталью». Скажите, были ли на самом деле эти переговоры?

— Это полная… неправда. Вообще. То, что Козырев встретился во время матча с Кручининым, поздоровался и спросил у него, как дела — это не значит, что мы ведём переговоры. Андрей Леонидович там целый год отработал, всех хоккеистов знает и как человек может общаться с любым игроком.

Та же история и с Кручининым, и с Сизовым. Это их внутренняя кухня, и они сами в этой кухне варятся. Поэтому не думаю, что это как-то прям связано: если мы ведём переговоры, значит, его отстранили. Кручинин — взрослый игрок. Он вправе выбирать любую команду. Он неограниченно свободный агент.

— Эта тема часто поднималась в минувшее межсезонье. Если появится возможность сделать оффершит какому-либо игроку, попробуете?

— Оффершит-то мы сделать сделаем, но другой клуб его же может и подтвердить. Вопрос-то в этом. Лучше договариваться на берегу и сразу предлагать контракт или обмен.

«Магнитка», например, в прошлом году сделала оффершит Гераськину. И к чему это привело? В два раза больше заплатили.

Инструмент, конечно, есть такой. Но нужно договариваться сразу на берегу, без выхода на рынок, чтобы никто этого не видел. Потому что когда делаешь оффершит, все это прекрасно видят. Лучше обратиться на берегу и сказать: «Давайте мы обменяемся или заплатим».

«Разин слепо хотел увидеть Вовченко, Гераськина и всех остальных»

— Как бороться, скажем так, с «выцепливанием» игроков другими командами, когда из клуба забирают лидеров и с этим тяжело что-то сделать? «Северсталь» от этого сильно пострадала.

— Вот пример — «Ак Барс». Собрал «дрим-тим» — и что? По ходу прошлого сезона пришлось тренера менять, и по факту ничего вразумительного не показали в нынешнем плей-офф. Чем старше игроки, тем больше у каждого своё мнение. А когда игроки молодые, их проще организовать, показать цель и идти к ней. Знаете, как путь самурая. А когда игрок взрослый, много чего добился, олимпийский чемпион, чемпион мира, миллионер, то очень трудно как-то его заставить. Знаете, есть анекдот такой: что подарить миллионеру на день рождения, ведь у него всё есть? Подари проездной на трамвай — не ошибёшься. Вот так и тут.

— Хотел также узнать ваше мнение по Никите Коростелёву, которого в сентябре «Северсталь» выменяла у «Металлурга».

— Это как раз сделка с Разиным. Андрей Владимирович его не видел в составе, не думал, что он как-то может пригодиться команде. Но при этом слепо хотел увидеть того же Вовченко, Гераськина и всех остальных. Поэтому готов был Коростелёва отдать. Мы на этой волне и сработали: всё, что ты хочешь, мы тебе предлагаем, но дай нам Коростелёва.

Никита Коростелёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С другой стороны, Никита к нам пришёл, и, если посмотреть историю, он в первых матчах набрал 12 очков. Все только обрадовались этому. А потом пошёл некий спад, и он в следующих 20 встречах одно очко набрал. Непонятно, почему так случилось, начали искать варианты. Но главный тренер поверил в него, сказал, что надо ему адаптироваться. И он какую серию выдал после новогодних праздников! Чуть ли не в гонку [за звание лучшего бомбардира команды] с Пилипенко вступил!

Поэтому мы только за. Всегда даём возможность хоккеистам реализоваться — пожалуйста, твори, креативь. Главное, чтобы забивал. Забиваешь — вопросов нет. Не забиваешь — тогда вопросы, как к Гуслистову, как к Вовченко. На тебя делается ставка, а ты не реализуешь.

А у Коростелёва контракт ещё на следующий сезон. Мы только довольны.

— На Никиту в следующем сезоне будете рассчитывать именно как на лидера?

— Одного из лидеров — почему бы и нет. Он же сейчас во втором звене. И с Лишкой играл. Первое — Пилипенко с Аймурзиным. А второе звено вокруг Коростелёва построено.

— Понятно, что Лишка — душа компании, Пилипенко — лидер на льду. Может быть, в «Северстали» есть хоккеисты, которые незаметно для общественных глаз берут на себя лидерские обязанности в раздевалке или во время матчей?

— Такого явного, наверное, нет. Все ребята молодые. Они, наоборот, все заинтересованы и живут как в одной семье. Не тянут одеяло на себя. Вопрос в этом. Все друг за друга. Понятно, что, может быть, пацаны не особо габаритные, но, когда кто-то задирает, пытаются защищать партнёров по команде.