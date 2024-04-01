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Директор «Северстали» назвал позицию, которую клуб будет укреплять в межсезонье

Директор «Северстали» назвал позицию, которую клуб будет укреплять в межсезонье
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Директор «Северстали» Николай Канаков назвал позицию, которую череповецкий клуб будет укреплять в межсезонье.

«Планируем ли усиливать какие-нибудь позиции? Всегда нацелены на усиление, на конкурентную спортивную борьбу. Не стоит расслабляться даже текущему составу. Если кто-то привлечёт внимание или захочет выступать в Череповце за «Северсталь» — мы всегда держим на карандаше.

В первую очередь мы планируем найти защитника на большинство. Пресс был таким. Забивал, но в защите мало работал. Сейчас у нас защита вроде более-менее, Барберио с другими парнями есть. Но нет защитника на большинство. Из ключевых позиций — такая вот», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате»:
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
Эксклюзив
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
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