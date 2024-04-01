«Мы достигли дна». Торторелла — о выступлении «Филадельфии» в последних матчах

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил выступление команды в последних матчах. «Флайерз» одержали лишь две победы в последних девяти матчах, уступив четыре встречи подряд. В последнем матче «лётчики» на своей площадке проиграли «Чикаго» со счётом 1:5.

«Сегодня мы играли отстойно. Мы играли без эмоций, не создали ни одного нормального момента. Это было старое доброе избиение на льду. Я думаю, что сегодня мы достигли дна. Возможно, это должно было произойти, чтобы мы могли вернуться к своей игре.

Мы определённо сделали борьбу за плей-офф более интересной. Нам нужно выбраться из этой ситуации, ближайшие игры будут очень важны», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

«Филадельфия» на текущий момент находится в зоне плей-офф, опережая ближайший «Детройт» на два очка, имея на одну игру меньше в запасе. До конца регулярки «Флайерз» проведут ещё семь матчей.