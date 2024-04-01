Вячеслав Фетисов оценил сезон-2023/2024 КХЛ для «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги для московского «Спартака».

«Спартак» провёл хороший сезон: интересно играли и много забивали. Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом». Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера», — цитирует Фетисова «Известия».

Напомним, 30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.