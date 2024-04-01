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«Не смогли вернуться к фирменной игре в плей-офф». Пашков — о вылете «Спартака»

«Не смогли вернуться к фирменной игре в плей-офф». Пашков — о вылете «Спартака»
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Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил результаты решающих матчей серий второго раунда плей-офф КХЛ и отметил, что «Металлург» закономерно обыграл «Спартак», который так и не смог вернуться к своей фирменной атакующей результативной игре, которую красно-белые показали в регулярном чемпионате.

«Обе встречи – в Омске и Москве – прошли в тяжёлой борьбе, результат закономерен. «Спартак» не смог вернуться к своей фирменной игре в плей-офф, явно не хватило результативности. Московский клуб не сумел доставить серьёзных неприятностей сопернику, а «Металлург» реализовал свои возможности. Магнитогорск выглядел очень дисциплинированно и на сегодняшний день сильнее «Спартака», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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