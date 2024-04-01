«Любой каприз за ваши деньги». Директор «Северстали» о переезде североамериканцев в Россию

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о переезде североамериканских игроков в Россию.

«Насколько сейчас тяжело договариваться с легионерами, с новичками из других стран о переходе в клуб? Если выходим на процесс переговоров, то там чисто формальность. Вопрос в том, что дело очень сложно доходит до переговоров. По крайней мере, европейские игроки, скандинавские — практически ноль шансов. Один игрок из тысячи. Соответственно, за ним охота, и топ-клуб его заберёт.

Если Восточная Европа — Словакия, например, там более лояльные, — то игроки оттуда есть. У нас это Ярош и Лишка. Североамериканцы — канадцы, американцы — те вообще готовы. Любой каприз за ваши деньги. Там вопросов нет. Только нужно найти качественного игрока», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Вторую часть эксклюзивного интервью — о проблемах с лимитом, о бюджете, об уходе сразу пяти игроков в «Металлург» — читайте на «Чемпионате» завтра, 2 апреля, в 10:00 мск.