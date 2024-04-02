Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мэттьюсу нужно забить четыре гола в восьми матчах, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился американский нападающий Остон Мэттьюс. Второй гол в матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 62-м в нынешнем сезоне.

Рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ всё ещё принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 65 шайб в сезоне-2007/2008.

Таким образом Мэттьюсу осталось забить четыре гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярки «кленовым листьям» осталось провести восемь матчей.