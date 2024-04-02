У Мэттьюса 17 матчей с 2+ шайбами в нынешнем сезоне. Это лучший результат в НХЛ за 31 год

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился американский нападающий Остон Мэттьюс. В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 17 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

В прошлый раз провести 17 и более игр с 2+ шайбами удалось четырём игрокам в сезоне-1992/1993. Это были Александр Могильный (24), Марио Лемье, Павел Буре и Теэму Селянне (по 17). С тех пор никому в НХЛ не удавалось установить подобный результат.

Лучший результат в лиге за последние 35 лет принадлежит Бретту Халлу (26, 1990/1991). Могильный на этом временном интервале делит второе место с Лемье (24, 1988/1989). На четвёртом месте располагается Берни Николлс (19, 1988/1989), а дальше следует вышеуказанная группа игроков с 17 матчами, в которой также находится и Стив Айзерман (1988/1989) и к которой сегодня присоединился Мэттьюс.