Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне? Он должен обойти несколько легенд

Александр Овечкин даже в не самом удачном для себя сезоне — а может, и в самом неудачном в карьере — умудрился поставить тьму рекордов. 2024 год стал особенно плодотворным в этом плане. Ови несколько раз умудрился обойти Уэйна Гретцки за последние несколько месяцев.

Команды вступают в заключительный этап нынешней регулярки. Всем осталось сыграть примерно по 10 матчей. Уже через три недели регулярный чемпионат подойдёт к концу.

Примечательно, что даже сейчас Овечкин может установить целый ряд рекордов и значительных достижений. Понятно, что для Александра не это является главной целью на ближайшие недели. И даже не главный рекорд Гретцки. Сейчас Ови нацелен на то, чтобы вывести «Вашингтон» в плей-офф.

Но это значит только то, что капитан «столичных» будет результативен и полезен на площадке. А следовательно, сможет побить новые рекорды.

Мы собрали главные вехи, к которым близок Овечкин. Для наглядности разделили их на рекорды — когда Ови выйдет на первое место — и на достижения — когда приблизится к лидеру.

Александр Овечкин и Теэму Селянне Фото: Al Charest/ZUMA/ТАСС

Рекорды

Голы в апреле

Овечкин уже побил рекорд НХЛ по количеству голов в марте, обойдя Гретцки. Уже скоро начнётся апрель — и в этом месяце нападающий «Вашингтона» также может вписать своё имя в историю. Сейчас рекорд по количеству голов удерживает настоящая легенда — Теэму Селянне. Финн за карьеру забросил 66 шайб в апреле. Овечкин отстаёт всего на один гол. При этом у «Вашингтона» будет сразу девять матчей в этом месяце. Если не случится ничего экстраординарного, Ови покорит этот рекорд.

Сезоны с 30+ голами

В нынешнем сезоне Овечкин уже добрался до отметки в 25 шайб, выйдя на второе место по количеству чемпионатов с 25+ голами. Но вскоре он может — и, по-хорошему, должен — установить схожий рекорд. Сейчас Александр делит первое место с легендарным Майком Гартнером по количеству сезонов с 30+ голами. Каждый провёл по 17 таких чемпионатов. Ови не хватает лишь четырёх шайб до этого достижения. Вполне реально установить новый рекорд.

Сезоны с 35+ голами

Рекорд, который Овечкину будет безумно сложно покорить в нынешнем сезоне, но шансы всё ещё сохраняются. На данный момент капитан «Вашингтона» провёл 14 сезонов с 35+ голами. Он делит рекорд с тем же Гартнером. Если Ови будет хотя бы по разу забивать в оставшихся матчах «столичных», то сможет покорить и этот рекорд.

Гостевые матчи с 2+ голами в большинстве

Мы не могли не вставить нишевый, но всё-таки рекорд — и по-своему важный рекорд. Овечкин за 19 лет в НХЛ провёл 15 гостевых матчей, в которых не менее двух раз забрасывал в большинстве (включая плей-офф). Сейчас он делит первое место с Дино Сиссарелли и имеет реальные шансы обойти его. Недавний перформанс в матче с «Калгари», позволивший Ови повторить рекорд, тому подтверждение.

Очки в овертаймах

Овечкин в нынешнем сезоне набрал два очка в овертаймах и сократил отставание от лидера НХЛ — Сидни Кросби. Нападающий «Вашингтона» оформил 40 очков за карьеру, капитан «Питтсбурга» — 43. При этом в текущем сезоне Сид ещё не отмечался результативными действиями в овертаймах. Так что у Овечкина есть все шансы, особенно если учесть, что в конце регулярки борьба будет ещё напряжённее — а значит, вероятность уйти за пределы основного времени выше. Однако не стоит забывать, что Ови делит второе место с Евгением Малкиным. А Джино в сезоне-2023/2024 также набрал два очка в овертаймах. Так что борьба за лидерство будет очень интересной.

Достижения

Ассисты среди россиян

На данный момент Овечкин занимает третье место в истории НХЛ по количеству результативных передач среди россиян. И Александр всего на один ассист отстаёт от Сергея Фёдорова — 696 против 695. До Евгения Малкина дотянуться уже нереально (792), но вот обойти бывшего нападающего «Детройта» и «Вашингтона» Ови должен.

Александр Овечкин и Евгений Малкин Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Силовые приёмы в НХЛ

Овечкин вполне может выйти на третье место в истории по количеству хитов в истории НХЛ. Александр провёл 3605 силовых, сейчас он четвёртый. На третьей строчке уже завершивший карьеру Дастин Браун (3632). По три хита за матч — и Ови выйдет на третье место в этом сезоне. До лидирующих Мэтта Мартина (3837) и Кэла Клаттербака (4000) нереально дотянуться.

Матчи в НХЛ

Тут до тройки лидеров капитану «Вашингтона» очень далеко, но в этом сезоне он должен войти в топ-35. Сейчас на счету Овечкина 1416 матчей в НХЛ, а впереди ещё 10 встреч чемпионата. Александр делит 36-37-е места с Элом Макиннисом. Впереди — Люк Ричардсон (1417) и Пэт Вербик (1424). До идущего на 33-й строчке Люка Робитайлла Ови в этом сезоне уже не дотянется (1431), но вот выбраться на 33-ю позицию может без проблем, если не будет пропускать матчи.

1000 голов на взрослом клубном уровне

Примечательный факт: если учитывать все голы Овечкина на взрослом уровне в НХЛ (и в регулярках, и в плей-офф), а также за «Динамо» и за фарм бело-голубых, то сейчас у Александра 993 шайбы. Так что до колоссального, громадного, редчайшего события рукой подать.

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