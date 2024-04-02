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Канаков: без финансов сложно добиться результатов. Но хотим привести «Северсталь» к Кубку

Канаков: без финансов сложно добиться результатов. Но хотим привести «Северсталь» к Кубку
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о своей главной цели в череповецком клубе.

«Скажем так, любой спортсмен стремится завоёвывать кубки, медали. Это одна позиция. И болельщик этого хочет. Но мы живём в тех реалиях, которые есть. В первую очередь это касается финансов. Без них очень сложно добиваться каких-то результатов. Понятно, что в идеальном мире, в идеальном случае все мы хотим получить кубок. Но нужно понимать, в каком времени и мире мы живём, какими средствами располагаем.

Но так же, как и все, хотим привести Череповец к Кубку», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Вторую часть эксклюзивного интервью — о проблемах с лимитом, о бюджете, об уходе сразу пяти игроков в «Металлург» — читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 апреля, в 10:00 мск.

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