В «Северстали» рассказали, на сколько изменится бюджет команды в новом сезоне КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, на сколько изменится бюджет команды в новом сезоне КХЛ.

«В следующем сезоне пол зарплат вырастет на 45 млн рублей — с 405 до 450, бюджет клуба повысится на эту сумму? Нет. Есть зарплатный проект, а всё остальное — услуги, перелёты, гостиницы — в рамках инфляции дорожает. Бюджет клуба всё равно увеличится. Не именно на эти 45 млн — больше. Сами понимаете: вчера самолёт стоил 100 рублей, а сегодня стоит 120 рублей. Минимум на 20% дорожание идёт.

Бюджет клуба увеличится на 20%. Не зарплатный бюджет, а именно клубный бюджет. Но он в себя включает и школы, и молодёжные команды, и «Северсталь», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.