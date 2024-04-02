Канаков: не каждый клуб отдаст лидера даже за 100 млн. Что делать с этими деньгами?

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о сложности подписания лидеров других клубов, даже за большие деньги.

Насчёт Игоря Гераськина — если клуб планировал разойтись с Игорем, почему в межсезонье не отдали его в тот же «Металлург»? Неужели всё было сделано ради Тимура Муханова, которого получили от «Авангарда»? Конечно! Я ещё раз повторю: просто получить деньги — это, во-первых, очень просто. Во-вторых, что делать с этими деньгами? У меня есть, условно, 100 млн — не каждый клуб отдаст своего лидера или какого-то нужного себе игрока даже за эти деньги. Так что какой смысл отдавать игрока и получать деньги? На них в данный момент очень трудно кого-то найти и заполучить. Поэтому деньги сейчас не главное. Главное — люди, конкретные позиции — в зависимости от ситуации в клубе, от того, какие позиции нужно закрывать или усиливать.

На тот момент, когда «Магнитка» предложила только деньги, это был запасной вариант. Если никаких других вариантов нет, то деньги — это важно. Пусть будут деньги. Но мы же тоже не сидим на месте. У нас же есть люди, которые занимаются селекцией, работают в этом направлении. Когда вышли на Омск, там сказали: те же самые деньги плюс игрок. Ради бога! Давайте. Это рынок, никто не запрещает этим заниматься», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.