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Директор «Северстали» пошутил об уходе пяти игроков и тренерского штаба в «Металлург»

Директор «Северстали» пошутил об уходе пяти игроков и тренерского штаба в «Металлург»
Аудио-версия:
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Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал уход пяти игроков и тренерского штаба во главе с Андреем Разиным в «Металлург».

«Сможет ли Разин уже в этом сезоне добиться главной цели — взять Кубок? У него, как я понимаю, изначально такие амбиции — бороться только за Кубок. Всё в его руках. Ему условия все предоставлены, насколько я понимаю. То, что он хотел получить, он получил. В частности бывших игроков «Северстали». Вот пожалуйста: тебе всё предоставлено — покажи результат. Я так думаю.

Сейчас всё только начинается. Посмотрим.

Если Андрей Владимирович возьмёт Кубок, то наверняка привезёт его в Череповец? Может быть, конкретно он не привезёт, но у нас есть кому привезти — те же самые Хабаров, Вовченко, тренеры Михалкевич и Трубачёв. Есть кому привезти (смеётся)», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате»:
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ
Эксклюзив
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ
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