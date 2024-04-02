«Застряли на одном месте». Директор «Северстали» рассказал о расставании с Разиным

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о расставании с главным тренером Андреем Разиным, который впоследствии возглавил «Металлург».

«В любом случае, когда ты пять лет работаешь, тяжело расставаться. Но мы все прекрасно понимаем, что мы, можно сказать, застряли на одном месте. У нас было три плей-офф подряд, два — до седьмого матча. И не могли сделать этот дополнительный шаг. У Андрея Разина есть амбиции, он хочет брать кубки, медали. Пять лет — это, конечно, срок. Поэтому пришли к такому соглашению: он готов покинуть нас, а мы готовы с ним проститься», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Разин с «Магниткой» вышел в полуфинал Кубка Гагарина — 2024, где встретится с «Автомобилистом».