Капитан «Динамо» Андрей Миронов заявил о желании продлить контракт с родным клубом

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов рассказал о желании продлить контракт с клубом, воспитанником которого он является.

«Все переговоры будут вестись с агентом. Все эти годы я хотел оставаться в «Динамо». Я не раз отказывался от других более выгодных контрактов в других клубах. Так было и тогда, когда я возвращался в Россию из Северной Америки. Это мой родной клуб, и этот клуб – мой приоритет. Но жизнь такая штука, что неизвестно, что будет завтра», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Андрей Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».