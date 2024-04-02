«Северсталь» и «Буран» расторгли договор о спортивном сотрудничестве

Хоккейный клуб «Северсталь» и хоккейный клуб «Буран» расторгли договор о спортивном сотрудничестве, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Партнёрство клубов длилось с 2021 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги «Буран» занял 11-е место в таблице. В первом раунде плей-офф воронежский клуб в шести матчах уступил воскресенскому «Химику».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» заняла пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф «Северсталь» в пяти матчах уступила «Спартаку».

С момента участия в ВХЛ «Буран» заключал партнёрские соглашения с клубами из КХЛ: «Спартак», ЦСКА, «Атлант», московское «Динамо», «Локомотив» и «Сочи».