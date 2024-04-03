«Не может быть, чтобы всё валилось в одну сторону». Могильный о критике СКА в адрес судей

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный высказался о критике СКА в адрес судей во время розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Насчёт судейства: судьи тоже люди. Мы все допускаем ошибки. Но я так не вижу, чтобы кто-то где-то кого-то специально засуживал или смотрел в другую сторону. Я такого не вижу.

Вот последняя игра была у СКА, два удаления подряд «Автомобилист» получает на последних минутах. Ну забивай — пожалуйста, кто тебе мешает? При чём здесь судьи? И удаления были по правилам, по чесноку. Забивайте и дальше играйте, проходите в следующий раунд. При чём здесь судьи?

Там было два спорных эпизода? Поэтому они и называются спорными! Ну не может быть такого, чтобы всё валилось в одну сторону. Бывает всё. Но не думаю, что кто-то специально пытается что-то делать. Надо просто выходить и выигрывать! И всё.

У СКА хороший клуб, хороший тренерский штаб. Не вижу никаких предпосылок, чтобы на следующий год клуб не был одним из фаворитов лиги на Кубок Гагарина. Надо просто дальше идти и работать», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Вчера, 2 апреля, СКА успешно оспорил штраф в 500 тыс. рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга.