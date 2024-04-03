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Курьянов: есть уверенность, что Ткачёв и Буше 1 августа будут на сборах «Авангарда»

Курьянов: есть уверенность, что Ткачёв и Буше 1 августа будут на сборах «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что лидеры команды Владимир Ткачёв и Рид Буше будут на сборах омского клуба к 1 августа.

«Есть ли уверенность, что Ткачёв и Буше 1 августа будут на сборах? Есть. Поговорили с Буше перед отъездом, и с Ткачёвым на связи. Все готовятся быть на сборах», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее Антон Курьянов рассказал, что омский клуб вёл переговоры с канадским нападающим Филиппом Майе.

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