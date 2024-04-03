Курьянов: «Авангард» вёл Майе перед дедлайном, но он сорвался в последний момент

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что омский клуб вёл переговоры с канадским нападающим Филиппом Майе.

«Майе? Хороший центральный, все его видели. Не секрет, что вели его перед дедлайном, он сорвался в последний момент. Вопросы финансовые и политические остро стоят. Когда дело доходит до финальной стадии, тут же появляется супруга, которая говорит: «Мы никуда не поедем». И двухнедельная работа в один звонок превращается в отказ», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.