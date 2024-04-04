Известный агент отреагировал на очередной яркий рекорд Никиты Кучерова в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил рекорд форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова по количеству очков за сезон среди россиян в истории НХЛ.

«Нет сомнений, что Никита становится законодателем моды в НХЛ. Посмотрите, как к нему относятся в Северной Америке. Это настолько важный посол нашего хоккея, что даже сложно описать словами. Бомбардирская гонка, которая присутствует с Маккинноном, впечатляет. Это игроки совершенно разного плана, что придаёт отдельного шарма их противостоянию. Интересно наблюдать за обоими хоккеистами, но я переживаю за Никиту. Желаю ему продолжать набирать очки и радовать нас той игрой, которая у него есть», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.