Кучеров = Величие. Его новые рекорды в НХЛ — далеко не последние вершины

6 апреля 2019 года было историческим днём для российского хоккея. Тогда Никита Кучеров набрал два очка в матче с «Бостоном», побив рекорд Александра Могильного по результативности для россиян в рамках одного регулярного чемпионата НХЛ, который держался 26 лет — когда Могильный творил историю, до рождения самого Никиты оставалось ещё несколько месяцев. На счету нападающего «Тампы» по итогам регулярки-2018/2019 оказалось 128 очков — такого не смог добиться ни один его соотечественник.

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Думаю, не одного меня в тот момент посетила мысль, что Никита вновь сможет добраться до этой вершины. Пришлось немного подождать, но всё-таки это действительно произошло — спустя пять лет Никита Кучеров побил российский рекорд Никиты Кучерова (он же — рекорд «Тампы») по количеству очков в одной регулярке. В сегодняшнем матче с «Торонто» он выдал очередной впечатляющий перформанс, набрав три очка — теперь на его счету 130 результативных действий.

Кто-нибудь удивлён этим? Едва ли. Кто-нибудь восторгается этим? Пожалуй, весь хоккейный мир. Оцените и вы, в каком стиле Никита побил рекорд — передача в касание на Пойнта получилась максимально изящной. Невольным соучастником достижения, к слову, стал Илья Любушкин, который не смог помешать Кучерову отдать этот пас. Впрочем, его можно понять — противостоять одному из умнейших игроков планеты крайне сложно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кучеров уже давно стал синонимом к слову «Величие» с большой буквы. Это Величие буквально во всём — Величие в его рекордах, многие из которых мы уже воспринимаем как должное, буднично; Величие в его игре, которая постоянно восхищает и заставляет верить, что его палочка (клюшка и палка по-английски обозначаются одним словом — stick) действительно волшебная — хотя на самом деле волшебные руки и голова; Величие в его индивидуальных и командных наградах; Величие в его влиянии на игру «Тампы» — сколько раз Никита делал разницу для «Лайтнинг» в самые важные минуты, сосчитать невозможно; Величие в его стабильности — на протяжении последних лет не было ни единого повода усомниться в его уровне, а ведь планка поднята невероятно высоко.

Величие и в том, что Кучеров бьёт уже свои же рекорды — и речь здесь не о локальных достижениях вроде личного рекорда результативности, а о командных и/или национальных вершинах. Что и говорить, если в топ-6 самых результативных российских сезонов в НХЛ имя Никиты фигурирует аж три раза, два из которых — на первых местах.

№ Игрок Сезон Очки 1 Никита Кучеров 2023/2024* 130 2 Никита Кучеров 2018/2019 128 3 Александр Могильный 1992/1993 127 4 Сергей Фёдоров 1993/1994 120 5 Евгений Малкин 2008/2009 113 6 Никита Кучеров 2022/2023 113

* текущий сезон

Вдобавок к этому 86-й номер «молний» оформил ассистентский хет-трик и побил российский рекорд по количеству голевых передач в одном сезоне, который также принадлежал ему. В этом топе, к слову, он занимает сразу три первые строчки.

№ Игрок Сезон Передачи 1 Никита Кучеров 2023/2024* 88 2 Никита Кучеров 2018/2019 87 3 Никита Кучеров 2022/2023 83 4 Евгений Малкин 2008/2009 78 5 Сергей Зубов 1993/1994 77

* текущий сезон

При этом в запасе у Кучерова осталось ещё семь матчей. Никита имеет шансы стать первым россиянином, набравшим 140 очков в одной регулярке — думается, сегодняшние рекорды это далеко не последние его вершины. Вершины, которые в обозримом будущем способен покорить только он — большие надежды возлагаются на Матвея Мичкова и Ивана Демидова, но этим парням ещё лишь предстоит доехать до НХЛ и оправдать эти ожидания.

Кучеров же творит здесь и сейчас и в совокупности равных ему среди остальных российских энхаэловцев сегодня, как и в последние лет пять-шесть (если не больше), просто нет. Надеюсь, он будет творить ещё очень долго. Летом Никите исполнится только 31 год — у него будет ещё много лет, чтобы почти целиком переписать книгу рекордов российских хоккеистов в НХЛ. Да и рекорды «Тампы» от его руки ещё точно падут.