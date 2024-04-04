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«Это позор для НХЛ». Североамериканский журналист — о студенческой арене «Аризоны»

«Это позор для НХЛ». Североамериканский журналист — о студенческой арене «Аризоны»
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Североамериканский журналист Иэн Макинтайр, который обозревает игры «Ванкувер Кэнакс», раскритиковал арену «Аризоны Койотс».

«Впервые увидев „Маллетт Арену“, я ещё раз осознаю, какой это позор для НХЛ. Посмотрите на эти трибуны. Здесь, в пустыне, есть настоящие фанаты хоккея, и мне их жаль. Темпе кажется классным местом, здесь красивый кампус, но честно — хватит», — написал Макинтайр на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Страница Иэна Макинтайра в соцсети

Напомним, «Аризона Койотс» второй сезон подряд выступает на студенческой арене, принадлежащей университету Аризоны, которая вмещает лишь 5000 зрителей. В 2023 году жители Темпе не поддержали проект строительства нового стадиона и инфраструктуры вокруг него.

Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Аризона» может переехать в случае неудачи на земельном аукционе в июне.

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