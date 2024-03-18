Инсайдер НХЛ: «Аризона» может переехать в случае неудачи на земельном аукционе в июне

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что клуб НХЛ «Аризона Койотс» может переехать в случае неудачи на земельном аукционе в июне. Владельцы клуба планируют приобрести земельный участок в северной части Финикса для строительства новой арены. Начальная стоимость участка определена в $ 68,5 млн, а сам аукцион должен состояться в июне этого года.

«Есть понимание, что текущая ситуация не может продолжаться бесконечно. Однако нет конкретных планов и сроков строительства новой арены в случае выигрыша на торгах. Вопрос о переезде встанет ещё острее, если владельцам клуба не удастся выиграть аукцион», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

«Койотс» второй сезон подряд выступают на студенческой арене, принадлежащей университету Аризоны, которая вмещает лишь 5 тыс. зрителей. В 2023 году жители Темпе не поддержали проект строительства нового стадиона и инфраструктуры вокруг него.