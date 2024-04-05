«С языком надо быть осторожнее, некрасиво». Кожевников — про слова Заварухина о Шалунове

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал эмоциональную речь главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес форварда «Локомотива» Максима Шалунова после второго матча этих команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Эмоции, естественно, бьют ключом, это полуфинал Кубка Гагарина. Что тут ещё скажешь? Такие эмоции главному тренеру надо убирать. Они ни к чему в подобных вещах. Наоборот, это злит ребят, все парни с характером, все имеют жизненные принципы. С языком надо быть осторожнее, некрасиво. Не гадость, но некрасиво. Видно, что Шалунов не специально врезался в Фукале, хотя выкрутить можно по-разному. Например, что Максим специально коньки плохо наточил, чтобы упасть в нужный момент», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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