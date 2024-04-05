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Вайсфельд прокомментировал эмоциональную речь Заварухина в адрес Шалунова

Вайсфельд прокомментировал эмоциональную речь Заварухина в адрес Шалунова
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эмоциональную речь главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес форварда «Локомотива» Максима Шалунова после второго матча этих команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«В плей-офф подобные вещи и обвинения часто встречаются. Алексей Заварухин сказал, что Максим Шалунов даже не постучал по льду или борту, а потом не извинился перед Заком Фукале. Но здесь есть и другой момент: если бы Максим постучал, а кто-то бы принял это как посыл к тому, что, дескать, вставай, чего ты симулируешь и валяешься? Как бы люди всё это восприняли? Большой вопрос. Мнения могут быть разные. Я удивился сказанным Заварухиным словам. Я не в том плане, что главный тренер «Трактора» не прав, просто меня удивила его реакция», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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