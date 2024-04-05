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«Аризона Койотс» представила макет новой арены для матчей НХЛ

«Аризона Койотс» представила макет новой арены для матчей НХЛ
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«Аризона Койотс» опубликовала изображение, как могла бы выглядеть их новая домашняя арена в случае, если клуб выиграет тендер на землю в северном Финиксе. Об этом сообщил журналист Грег Вышински.

В марте апелляционный совет земельного департамента штата Аризона оценил стоимость земельного участка в северном Финиксе на сумму $ 68,5 млн. В четверг, 4 апреля, была объявлена дата аукциона на этот участок — 27 июня.

Фото: ХК «Аризона Койотс»

На представленном плане, помимо новой арены «Койотов», есть также тренировочный центр, жилой квартал и театр. Предполагается, что арена будет иметь 17 000 постоянных мест для игр НХЛ и ещё примерно 1500 дополнительных, для проведения других мероприятий.

Президент «Аризоны» Хавьер Гутьеррес заявил, что начало строительства запланировано на апрель-июнь 2025 года, а переезд команды на новую арену — перед сезоном-2027/2028. Он сказал, что это те же сроки, на которые команда рассчитывала в проекте арены в Темпе, который провалился в ходе общественного голосования в мае 2023 года.

Напомним, в данный момент клуб занимает студенческую «Маллетт-Арену», принадлежащую университету Аризоны, которая вмещает лишь 5000 зрителей.

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