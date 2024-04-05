Разин после поражения от «Автомобилиста»: мы играли лучше, чем в первом матче

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» во втором матче полуфинальной серии (2:4).

«Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее. В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Всё начинается заново».

— Почему Юрову даётся мало времени в большинстве?

— Согласен, не забиваем — но если взять первый гол «Автомобилиста», там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде. Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьёт. По Юрову — у нас и Гребёнкина нет в большинстве, у нас и Яковлев достоин, и Орехов, и Коробкин достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятака. К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.

— «Автомобилист» лучше двигался после первой игры?

— Они начали более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное — опять же удаления, а так моменты были. Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не «Автомобилиста», а самих себя, у нас было намного больше моментов, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.