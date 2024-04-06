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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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Каменский: затянувшаяся пауза помешала «Трактору» в серии с «Локомотивом»

Каменский: затянувшаяся пауза помешала «Трактору» в серии с «Локомотивом»
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил полуфинальную серию Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором» (2-0).

«Уровень подготовки команды в первую очередь зависит от тренерского штаба. Естественно, отдыхать – это хорошо. Но когда ты играешь через день, то приобретаешь больше игровой практики. Так что затянувшаяся пауза немного помешала „Трактору“. А „Локомотив“ играет в своём стиле, реализует свою тактику, и делает это здорово», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Сегодня, 6 апреля, в Челябинске состоится третий матч полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив». Начало игры — в 14:30 мск. В первых двух встречах железнодорожники одержали две победы со счётом 5:2 и 3:2 ОТ и ведут в серии 2-0.

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