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Директор «Спартака»: сохраним права и сделаем всё, чтобы договориться с Цыплаковым

Директор «Спартака»: сохраним права и сделаем всё, чтобы договориться с Цыплаковым
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал, что клуб попытается договориться с форвардом Максимом Цыплаковым о новом контракте.

«Будущее Цыплакова? Мы точно не планируем расторгать контракт Максима. Хотим сохранить его в команде. Сейчас у нас такая пора – апрель месяц – а с мая открывается трансферный рынок, как вы все знаете. В течение апреля будем разговаривать со всеми ребятами, у которых заканчивается контракт.

С Максимом и его представителями мы будем искать точки соприкосновения. Конечно, клуб заинтересован, чтобы он играл за «Спартак» и прогрессировал дальше. У него заканчивается контракт, так что он находится в статусе ограниченно свободного агента. Клуб обязательно сохранит права и сделает всё, чтобы договориться о том, чтобы он продолжал играть за клуб», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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