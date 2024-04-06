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«Твёрдая четвёрка». Руководство «Спартака» оценило выступление команды в сезоне КХЛ

«Твёрдая четвёрка». Руководство «Спартака» оценило выступление команды в сезоне КХЛ
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев подвёл итог сезона-2023/2024 для красно-белых.

«Что касается сезона и работы системы, то хочется отметить, что все три её команды – главная, молодёжная и команда ВХЛ – сначала вышли в плей-офф, а затем прошли первый раунд. За последние несколько лет это лучший результат работы системы. Благодарность всем причастным. Считаю, что за сезон можно поставить твёрдую четвёрку. Конечно, хотелось бы большего, но всё впереди.

Оценить работу Жамнова? Я только что сказал, что сезон можно оценить как хороший. Вы знаете, что в прошлом сезоне мы не попали в плей-офф и заняли 19-е место в чемпионате. В этом году заняли восьмое место, вышли во второй раунд, побили множество клубных исторических рекордов, которые в ближайшее время будет трудно повторить или улучшить. Вы же видели, что полные трибуны были на домашних матчах. Это всё является оценкой работы тренерского штаба основной команды», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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