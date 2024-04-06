«Илья должен принять решение». В «Спартаке» рассказали о будущем Ковальчука

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о будущем нападающего Ильи Ковальчука в клубе.

«Ковальчук? Вы же знаете, что у нас сегодня закрытие сезона и встреча с болельщиками. После того как мы закончили плей-офф, с большинством ребят на эти темы мы ещё не разговаривали. Это Илья должен принять решение – будет он продолжать карьеру или нет. Мы пообщаемся, примем решение, о котором вы узнаете. Сейчас сложно сказать. Дайте ребятам и тренерам немного отдохнуть, чтобы они собрали мысли и каждый для себя решил, чего они хотят в дальнейшем», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл пять матчей без набранных очков.