Директор «Спартака»: одна команда пообещала кинуть нам оффершит по Заседе. Ну посмотрим

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о будущем форварда Матвея Заседы, который запросил обмен из московского клуба.

«Заседа? У него заканчивается контракт. Клуб обязательно сохранит на него права, и будем смотреть, что покажет рынок, будем ждать предложений от других команд и договариваться с максимальной выгодой для «Спартака». Ещё раз повторюсь, что посмотрим, что покажет рынок. Вы же слышали, что одна команда уже как-то пообещала нам кинуть оффершит. Ну посмотрим.

После того как Матвей попросил обмен, у него было время предпринять какие-то шаги, если он хотел играть за «Спартак» в дальнейшем. Можно было вернуть обратно свой запрос на обмен и каким-то образом выйти с нами на связь. Мы с ним на связь выходили, обговаривали с ним это, но это его право. Мы понимаем, что он сделал свой выбор и хочет покинуть «Спартак». Посмотрим. чем закончатся наши переговоры по нему с другими командами», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В сезоне-2023/2024 24-летний Матвей Заседа провёл в КХЛ 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. За «Химик» в КХЛ форвард сыграл 36 матчей, где набрал 30 (15+15) очков.