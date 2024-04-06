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Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил продление сезона КХЛ до 31 мая

Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил продление сезона КХЛ до 31 мая
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался относительно продления сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги до 31 мая.

«Я нормально и спокойно отношусь к тому, что сезон продлили до 31 мая. Для игроков это оптимальный вариант. График плотный, перелётов много, как и часовых поясов. У нас страна большая. Время для передышки пойдёт на пользу игрокам. Будет больше времени для передышки, для восстановления игроков», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.

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