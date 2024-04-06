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Тренер «Спартака» Жамнов: в этом сезоне задачу выиграть Кубок Гагарина не обсуждали

Тренер «Спартака» Жамнов: в этом сезоне задачу выиграть Кубок Гагарина не обсуждали
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о задачах красно-белых на текущий сезон и поделился ожиданиями от сезона-2024/2025.

«На следующий сезон мы пока задачи не обсуждали. На этот сезон, когда мы разговаривали с руководством, мы не обсуждали победу в Кубке Гагарина, могу сказать честно. Когда я подписывал контракт, то мне озвучили, что нужно создать боеспособную команду. За этот год мы сделали небольшой шаг вперёд. Будем встречаться, обсуждать нюансы. Вопрос к нам самим, что мы сами хотим. У нас есть задача попасть в плей-офф, а дальше двигаться шаг за шагом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее Жамнов рассказал о подготовке красно-белых к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

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