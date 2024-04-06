Никитин о том, что Лихачёв не играет за «Локомотив»: сегодня состав был из сильнейших

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал отсутствие нападающего Ярослава Лихачёва в составе на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором».

— «Трактор» ни разу удалился, а вы сделали это четырежды. За счёт чего эти удаления пришли?

— Мы люди, атмосфера на стадионе подразумевала нервозность. Надо научиться справляться с этим, недопустимо против мастеровитой команды столько шансов давать. Парни молодчики, спецбригады, которые сражались, много сделали хороших вещей.

— Что нужно сделать Лихачёву, чтобы вернуться в состав?

— Интересно. Вы персональный болельщик? У нас нет задачи, чтобы все сыграли против «Трактора», мы играем против серьёзной команды, это полуфинал, у нас нет задачи обкатывать ребят. Ярослав, Никита Кирьянов — первогодки, никогда в плей-офф не играли.

Такие игры, как сегодня — не время экспериментов. Он делает достаточно, чтобы попадать в состав, но на данный момент состав был из сильнейших состав, которые делают много хороших вещей, чтобы попадать в состав. У Ярослава всё нормально, мы верим в него, должно просто всё вовремя случиться, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня в Челябинске состоялся третий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 2:1 выиграла команда гостей. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу железнодорожников. Для выхода в финал Кубка Гагарина команде осталось одержать одну победу.