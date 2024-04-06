Заварухин — о возможных перестановках в звеньях «Трактора»: не было смысла кого-то менять

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал возможные перемены в игровых сочетаниях команды в третьем матче серии с «Локомотивом».
— Обещали другой хоккей в Челябинске. Удалось это сделать?
— Нет. Пропустили гол — ребятам было сказано, что начало игры проспали, везде опаздывали. Было очень мало агрессии. Сопернику играть в такой хоккей, в который он привык, было проще. Хорошо, что не бросили играть, хотя и забили только в конце.
— Не хотели ли сделать перестановки внутри троек перед третьим периодом?
— Не было смысла кого-то менять.
— На три тройки тоже не было смысла переходить?
— Не было, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Сегодня, 6 апреля, «Трактор» проиграл третий подряд матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотиву» со счётом 1:2. Теперь челябинская команда уступает в серии 0-3.