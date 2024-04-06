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Заварухин — о возможных перестановках в звеньях «Трактора»: не было смысла кого-то менять

Заварухин — о возможных перестановках в звеньях «Трактора»: не было смысла кого-то менять
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал возможные перемены в игровых сочетаниях команды в третьем матче серии с «Локомотивом».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Рафиков, Сергеев) – 02:38 (5x5)     0:2 Иванов (Сергеев, Рафиков) – 33:33 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Шабанов) – 57:12 (6x4)    

— Обещали другой хоккей в Челябинске. Удалось это сделать?

— Нет. Пропустили гол — ребятам было сказано, что начало игры проспали, везде опаздывали. Было очень мало агрессии. Сопернику играть в такой хоккей, в который он привык, было проще. Хорошо, что не бросили играть, хотя и забили только в конце.

— Не хотели ли сделать перестановки внутри троек перед третьим периодом?

— Не было смысла кого-то менять.

— На три тройки тоже не было смысла переходить?

— Не было, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 6 апреля, «Трактор» проиграл третий подряд матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотиву» со счётом 1:2. Теперь челябинская команда уступает в серии 0-3.

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