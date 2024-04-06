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Заварухин после 0-3 от «Локомотива»: у нас есть четыре матча, чтобы победить

Заварухин после 0-3 от «Локомотива»: у нас есть четыре матча, чтобы победить
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о третьем подряд поражении от «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Рафиков, Сергеев) – 02:38 (5x5)     0:2 Иванов (Сергеев, Рафиков) – 33:33 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Шабанов) – 57:12 (6x4)    

— Соперник очень сильный, хорошая команда. Счёт в серии 0-3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно.

— Не хотели изменить спецбригаду большинства раньше, чем в концовке?

— «6 на 4» мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль. Мы работаем над этим, скажу так, здесь у каждого своя роль. У кого-то не получается, можно попробовать, но менять на переправе кого-то… а кого выпустить? У нас с Уфой тоже не получалось [в большинстве], — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 6 апреля, в Челябинске «Трактор» проиграл в третьем матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 1:2. Таким образом, челябинская команда уступает в серии 0-3.

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