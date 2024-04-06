«Только одна команда смогла перевернуть серию». Родевальд — о 0-3 с «Локомотивом»
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Нападающий «Трактора» Джек Родевальд прокомментировал третье поражение подряд от «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Рафиков, Сергеев) – 02:38 (5x5) 0:2 Иванов (Сергеев, Рафиков) – 33:33 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Шабанов) – 57:12 (6x4)
«Сможет ли «Трактор» сделать камбэк? Нам предстоит очень сложный путь. Только одна команда в КХЛ смогла перевернуть серию с такого счёта. Будем перекладывать чуть больше на эту чашу весов и будем делать всё зависящее от нас» — приводит слова Родевальда пресс-служба КХЛ.
Сегодня 6 апреля, в Челябинске «Трактор» проиграл в третьем матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 1:2. Таким образом, челябинская команда уступает в серии 0-3.
Напомним, единственной командой, которой удавалось отыграться с 0-3 в серии является петербургский СКА в сезоне-2014/2015.
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