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Стэмкос приблизился к рекорду Овечкина в НХЛ

Стэмкос приблизился к рекорду Овечкина в НХЛ
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в матче с Питтсбург Пингвинз» (4:5) стал автором двух заброшенных шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    

Таким образом, Стэмкос продлил голевую серию до пяти матчей. Стэмкос записал голевую серию из пяти игр в 12-й раз в своей карьере. Единственным действующим игроком, который сделал это больше раз, является российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 74 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 36 голов и 37 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 551 гол и 578 результативных передач в 1077 матчах.
На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 93 очка.

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