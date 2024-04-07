Стэмкос приблизился к рекорду Овечкина в НХЛ

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в матче с Питтсбург Пингвинз» (4:5) стал автором двух заброшенных шайб.

Таким образом, Стэмкос продлил голевую серию до пяти матчей. Стэмкос записал голевую серию из пяти игр в 12-й раз в своей карьере. Единственным действующим игроком, который сделал это больше раз, является российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 74 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 36 голов и 37 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 551 гол и 578 результативных передач в 1077 матчах.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 93 очка.