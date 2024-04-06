Судья на носилках, гениальная игра Малкина и Кучеров без тормозов. Что за матч в НХЛ!

Борьба за плей-офф в Восточной конференции НХЛ обострена до предела, и в последнее время в неё ещё и вмешался «Питтсбург», который ещё каких-то пару недель назад, казалось, вовсю стал готовиться к отпуску. Но в последних шести матчах «пингвины» одержали пять побед и включились в битву за последнее место в зоне уайлд-кард. Расцвёл и Евгений Малкин, к которому в Пенсильванию приехали родители.

В новом матче «Питтсбург» принимал дома «Тампу», которая менее суток назад обеспечила себе участие в Кубке Стэнли. Уже на пятой минуте игры Сидни Кросби открыл счёт, забросив 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. Легендарному канадцу осталось набрать лишь три очка, чтобы догнать Фила Эспозито по очкам и войти в топ-10 бомбардиров НХЛ всех времён.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра у «пингвинов» получалась, и уже во втором периоде почин своего старого друга и многолетнего одноклубника поддержал Евгений Малкин. Россиянин элегантно подставил клюшку под бросок Эрика Карлссона, удвоив преимущество хозяев льда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине матча «Тампа» распечатала Алекса Недельковича, реализовав своё первое же в матче большинство. Отличился Стивен Стэмкос, и, конечно, не обошлось без участия лучшего бомбардира сезона Никиты Кучерова.

Но в течение следующих нескольких минут старая гвардия «Питтсбурга» вернула «пингвинам» комфортное преимущество. Сначала забил Крис Летанг, а потом дубль оформил Малкин, чем невероятно растрогал родителей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, что у «пингвинов» победа в кармане, но в третьем периоде не мотивированная турнирной борьбой «Тампа» устроила камбэк. Ник Пол забил из раздевалки, вскоре отличился Дюклер, а затем Стэмкос сделал дубль в большинстве. В последних двух шайбах передачами поучаствовал Кучеров, оформивший очередной ассистентский хет-трик. У Никиты уже 136 очков и 93 паса в нынешнем сезоне. Фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Молнии» круто отыгрались, но это был вечер «Питтсбурга». «Пингвины» смогли продолжить серию побед благодаря голу Майкла Бантинга на 55-й минуте. В главных помощниках у канадца – Малкин, изловчившийся для шикарной передачи на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» одержал победу в этом ярчайшем матче и поднялся в восьмёрку, заняв промежуточное второе место в зоне уайлд-кард. Первое застолблено за «Тампой»/«Торонто», а вот «пингвинам» за своё счастье ещё предстоит побороться с «Вашингтоном», «Филадельфией», «Детройтом» и даже с «Баффало».

Кучеров провёл ещё один матч с 3+ очками, укрепив лидерство в гонке бомбардиров – Маккиннон отстаёт от Никиты уже на пять очков. Единственное, что омрачило этот праздник хоккея – травма одного из главных арбитров встречи Стива Козари. Он столкнулся с Хейдном Флёри и лишь на носилках покинул лёд.

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