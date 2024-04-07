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«Автомобилист» — «Металлург»: составы команд на 3-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Металлург»: составы команд на 3-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге состоится третий матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт в серии равный 1-1. Начало игры — в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

У «Автомобилиста» в заявке на матч вновь отсутствует ведущий центральный нападающий Кёртис Валк.

Фото: ХК «Автомобилист»

В составе «Металлурга» произошло лишь одно изменение. Вместо нападающего Максима Мухаметова в состав вернулся опытнейший Максим Карпов. Напомним, Мухаметов в прошлом матче получил большой штраф, а «Автомобилист» забил в большинстве два гола, в том числе решающую победную шайбу.

Фото: ХК «Металлург»

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