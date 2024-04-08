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Все результаты игрового дня НХЛ 8 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Рэймонд – 00:53     2:0 Кейн (Питри) – 04:24     3:0 Ларкин (Рэймонд, Перрон) – 07:37 (pp)     3:1 Томпсон (Бенсон, Так) – 13:16 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27     0:4 Капризов (Фэйбер) – 48:10    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Свечников (Мартинук, Шей) – 00:17     2:0 Ахо (Гюнцель, Терявяйнен) – 11:45 (pp)     3:0 Терявяйнен (Славин) – 53:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пасиоретти (Лапьер) – 04:43     1:1 Кастелиц (Чикран, Келли) – 25:40     2:1 Протас (ван Римсдайк, Фехервари) – 37:10     2:2 Грейг (Пинто, Бреннстрём) – 52:49     2:3 Сандерсон (Грейг, Ткачук) – 60:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Круз (Маччелли, Кули) – 03:17 (pp)     1:1 Тран (Гранлунд, Зеттерлунд) – 04:28 (pp)     1:2 О'Брайен – 11:07     2:2 Канин (Тран, Граф) – 31:40     2:3 Гюнтер (Керфут, Круз) – 44:56     2:4 Келлер (Шмальц, Вялимяки) – 54:13     2:5 Шмальц (Келлер, Дурзи) – 56:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хьюз (Хьюз, Братт) – 01:49     1:1 Йози (Форсберг, О'Райлли) – 08:39     2:1 Тирни (Носек) – 42:11     2:2 Евангелиста (О'Райлли, Форсберг) – 52:45 (pp)     2:3 О'Райлли – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 6
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Парэйко) – 00:11     1:1 Нестеренко (Линдстрём, Лундестрём) – 02:37     1:2 Кессел (Томас, Шенн) – 12:36     2:2 Ватрано (Киллорн, Зеграс) – 23:41     2:3 Томас (Крюг, Кайру) – 33:36 (pp)     2:4 Бучневич (Кайру, Перунович) – 35:50     3:4 Карлссон – 41:02     3:5 Шенн (Кайру, Томас) – 42:40 (pp)     4:5 Ватрано (Зеграс, Строум) – 48:04     5:5 Карлссон (Киллорн, Фаулер) – 56:09     5:6 Кайру – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Дьюхейм, Колтон) – 01:59     1:1 Дюшейн (Танев) – 17:11     1:2 Бенн (Линделль, Джонстон) – 19:17     2:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 24:38 (pp)     2:3 Хинц (Павелски, Харли) – 31:25 (pp)     2:4 Сегин (Дюшейн, Харли) – 32:45 (pp)     2:5 Марчмент (Харли, Джонстон) – 37:10 (pp)     3:5 Дьюхейм (Маккиннон, Миттельштадт) – 39:15     4:5 Друен (Тэйвз) – 50:15     4:6 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 55:12     4:7 Сегин (Бенн) – 59:51    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 78 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 107 очков за 78 матчей.

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