Очередная драма Овечкина. «Вашингтон» вновь упустил победу, проиграв аутсайдеру НХЛ

«Столичные» уступили в шестом матче подряд, значительно осложнив себе задачу по выходу в плей-офф.

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф, но в последнее время значительно усложнил себе ситуацию: пять поражений подряд, предоставление шансов конкурентам, упущенное двукратное преимущество в последнем матче с «Каролиной». «Оттава» же уже продолжительное время ни за что не борется и тоже имеет серию поражений. А потеря Тима Штюцле, который пропускает второй матч подряд, порядком разрушила связи в топ-6 нападения.

В первом периоде главным действующим лицом стал Макс Пасиоретти, который сначала не попал в ворота, оставленные Корписало, угодив в блок, а затем всё-таки сумел завершить комбинацию третьего звена «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На этом все интересные события в стартовом отрезке закончились, команды решили планомерно усыпить «Кэпитал Уан-Арену». Девять бросков на двоих как доказательство происходящего.

На старте второго периода хозяева получили двойное численное преимущество, но не смогли создать ни одного момента, за что вскоре поплатились – Марк Кастелиц разобрался с Линдгреном. Далее шло повторение первого периода: команды почти не создавали моменты у чужих ворот, а игра ознаменовывалась нахождением в средней зоне и контролем шайбы в своей. Но в конце периода удача улыбнулась «столичным» — ван Римсдайк набросил на ворота, и шайба пришла прямо на клюшку Алексею Протасу, который воспользовался моментом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Оттава» обязана была сравнивать счёт на старте третьего периода, но Чарли Линдгрен стоял буквально на голове, не давая гостям отличиться. Правда, с броском Ридли Грейга во второй половине отрезка голкипер «столичных» справиться не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Команды ушли в овертайм, где «Вашингтону» даже не дали пощупать шайбу – через 41 секунду после начала точку в матче поставил Сандерсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Столичные» набирают одно очко, но уступают в шестом матче кряду. Задача по выходу в плей-офф становится теперь архисложной. Александр Овечкин прерывает трёхматчевую результативную серию.