Сергачёв рассказал о самочувствии на первой тренировке с командой после травмы

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после первой тренировки с командой прокомментировал своё самочувствие.

«Я чувствовал себя хорошо. Мне понравилось. Быть там с ребятами — это намного лучше, чем тренироваться на льду одному или с парой парней. Я хотел придти, просто чтобы посмотреть, на какой скорости я двигаюсь, не только в ногах, но и в мышлении и тому подобном. У нас отличная команда тренеров, которые усердно работают, чтобы мы чувствовали себя комфортно, выходя на лёд. Когда случаются травмы, они остаются и работают с нами, так что не было никаких неприятных сюрпризов. Мы все сделали правильно. Я все еще не восстановился, поэтому не могу сказать, сколько времени у меня уйдет на это, но пока все идет хорошо», — приводит слова Сергачёва пресс-служба клуба.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.