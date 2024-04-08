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Михаил Сергачёв провёл первую тренировку с «Тампой» после серьёзной травмы

Михаил Сергачёв провёл первую тренировку с «Тампой» после серьёзной травмы
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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл первую тренировку с командой после перелома левой ноги. Об этом сообщила журналистка Габби Ширли, опубликовав видео в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Напомним, сейчас «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 93 очка после 77 встреч.

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