Овечкин высказался о своей победной шайбе в матче с «Детройтом»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей победной шайбе в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1).

«Оши проделал потрясающую работу на синей линии, и мы вышли «2 в 1». Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд. Я попытался бросить и надеялся, что шайба попадёт в цель, что и произошло», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.