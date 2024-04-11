The Hockey News: легко забыть, что Кучерову всего 30 лет, он безумно хорош

Журналист Джейсон Чен в статье на сайте The Hockey News оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Легко забыть, что Никите Кучерову всего 30 лет, он безумно хорош. Игра в большинстве «Лайтнинг» была мощной настолько, что можно забыть о том, что Кучеров также является зверем при игре в формате «пять на пять», где он набрал 87 очков, уступая только Маккиннону», — сказано в статье.

Вчера, 10 апреля, Никита Кучеров в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2) отметился тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 27-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне.

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Ранее Никита Кучеров был признан лучшим плеймейкером в результате анонимного голосования игроков НХЛ.