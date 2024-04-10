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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан лучшим плеймейкером в результате анонимного голосования игроков НХЛ. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ.

За Кучерова было отдано большинство голосов в размере 28,47%. Второе место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 20,91% голосов. Тройку лучших по итогам голосования замкнул форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 8,96%. Четвёртое место занял ещё один россиянин Артемий Панарин, набравший 7,56% голосов. На пятом месте расположился нападающий «Торонто» Митчелл Марнер с 5,80%.

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский победил в опросе игроков НХЛ как желаемый вратарь для решающего матча.

В текущем сезоне Кучеров является лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 139 (43+96) очков в 77 матчах.